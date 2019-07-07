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Mozilla Firefox работает над запуском платной подписки и VPN-сервиса

Mozilla Firefox работает над запуском платной подписки и VPN-сервиса
13:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В браузере Firefox появится платная подписка и VPN-сервис.

Компания Mozilla начала тестирование платной подписки для своего браузера Firefox. Цель нововведения — избавиться от рекламы в сети и одновременно дать сайтам новый источник дохода.

Новая услуга предоставляет доступ к популярным англоязычным ресурсам, вроде BuzzFeed, Slate Magazine, Gizmodo, Vox, Engadget и The Verge без рекламы. Этот список будет пополняться с каждым месяцем. Цена подписки составляет $4,99 в месяц, работать она будет как на ПК, так и на смартфонах. При создании функции Mozilla активно сотрудничала со стартапом Scroll, разработчики которого занимаются альтернативными моделями монетизации сайтов.

В будущем Firefox также обзаведется собственным VPN-сервисом Private Network. Активировать его можно будет за отдельную плату в $4,99, $9,99 и $12,99. Цена формируется в зависимости от объема потребляемого трафика.

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Дата релиза нововведений пока неизвестна.

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Браузер, Mozilla, Mozilla Firefox, VPN..
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