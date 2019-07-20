Monobank будет напоминать пополнять счет клиентам lifecell

Новости технологии: Monobank и lifecell запустили услугу напоминания о пополнении мобильного счета.

Один из крупнейших операторов Украины lifecell, совместно с интернет-банком monobank, анонсировал новую полезную услугу.

Начиная с сегодняшнего дня клиенты оператора могут установить в приложении банка напоминание пополнить мобильный счет. Уведомление будет приходить за день до окончания тарифа.

Новая функция доступна абонентам предоплаченной и контрактной форм обслуживания.

Всем клиентам lifecell придет push-уведомление в приложении. После согласия дать доступ к сумме на мобильном счету, тарифному плану и сроках его действия, новая функция заработает на вашем устройстве.