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Slack теперь работает гораздо быстрее и потребляет меньше памяти

Slack теперь работает гораздо быстрее и потребляет меньше памяти
22:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Разработчики корпоративного мессенджера Slack пересобрали Windows и macOS версию приложения. Обновление должно существенно повысить производительность.

Как сообщает команда Slack, прирост скорости должен составить примерно 33%. И действительно, приложение открывается гораздо быстрее, как в веб, так и в десктоп варианте.

Пересборка базового кода должна уменьшить потребление оперативной памяти до 50%. Slack больше не создаёт отдельную копию приложения для каждого рабочего пространства, что также улучшает производительность.

Отдельно разработчики поработали над офлайн режимом. Теперь мессенджер будет показывать кешированный контент, даже если пользователь не подключен к сети. Работа над обновлением заняла у команды Slack два года.

Обновление Samsung Galaxy A50: что нового

Скачать Slack можно на официальном сайте компании.

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Обновление, Мессенджер, Slack.
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