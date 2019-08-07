Украинцы разработали технологию, которая может скопировать голос любого человека

Новости технологии: Киевский стартап Respeecher разработал технологию, которая может скопировать голос любого человека.

Проект отобрали для обучения в американском акселераторе Techstars.

Украинская команда также получила финансирование в размере 120 тысяч долларов.

Об этом рассказал сооснователь проекта Дмитрий Белевцов, передает издание AIN.UA.

"Наш продукт позволяет одному человеку говорить голосом другого без использования текста (speech-to-speech). Например, я смогу говорить голосом Барака Обамы. Для этого алгоритм передает мою фразу и на выходе через несколько минут получаем ту же фразу, сказанную голосом Обамы, но с моей интонацией и эмоциональным наполнением", – рассказал Белевцов.

Команда. Сейчас в штате работают 6 человек. В США на обучение отправилось трое основателей проекта.

Компания уже подписала контракты с несколькими медиа и киностудиями. С его помощью можно, например, заставить любую историческую персону произносить текст его настоящим голосом.