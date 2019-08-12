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Беззвучные сообщения, медленный режим, должность администратора: Telegram получил обновление

Беззвучные сообщения, медленный режим, должность администратора: Telegram получил обновление
18:35 Сегодня Телеграф Фото: telegram.org

Новости технологии:Популярный мессенджер Telegram получил очередное обновление.

Новый патч включает большое количество дополнений и улучшений и уже доступен для устройств на базе Android и iOS. 

Беззвучные сообщения. Такие послания при поступлении не будут издавать звуки. Функция будет полезна, когда нужно отправить сообщение человеку, который находится, скажем, на встрече или на лекции.

Другие полезные обновления. Реализован так называемый "Медленный режим" (Slow Mode). Он позволяет администраторам групп выбирать, как часто участники могут отправлять сообщения. Для администраторов группы теперь можно указать должность – например, "основатель" или "модератор".

Кроме того, стоит выделить новые эмодзи с анимацией. Они доступны, если отправить отдельным сообщением, скажем, "сердце" или жест "большой палец вверх".

Весь перечень обновлений: 

  • Зажмите кнопку «Отправить», чтобы послать беззвучное сообщение — например, пока собеседник спит.
  • Медленный режим позволяет администраторам групп выбирать, как часто участники могут отправлять сообщения.
  • Для администраторов группы теперь можно указать должность – например, «основатель» или «модератор».
  • Обновлено меню для прикрепления файлов, которое открывается при нажатии на значок скрепки.
  • Чтобы открыть галерею, просто смахните меню вложений вверх.

 Мессенджер Telegram добавил новую функцию

  • В настройках стикеров можно отключить зацикленное воспроизведение анимированных стикеров.
  • При перемотке видео показываются стоп-кадры.
  • Укажите временную отметку (например, «0:45») в описании видео или ответе на него, и по клику на неё видео будет воспроизводиться с указанного времени.
  • Если отправить некоторые смайлики отдельным сообщением, то используются новые эмодзи с анимацией.
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Технологии, Обновление, Telegram, Техно, Мкссенджер.
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