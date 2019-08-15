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Американская компания Misfit представила самые легкие умные часы

Американская компания Misfit представила самые легкие умные часы
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии:Батареи хватает для пользования в течение полного дня, или даже дольше, при использовании режима экономии.

Misfit представил самые легкие умные часы Vapor X. Об этом сообщает The Verge.

"Misfit представил Vapor X, и компания утверждает, что они являются самыми легкими и наиболее эффективными разумными часами с операционной системой Wear OS", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Verge, их вес составляет всего 43 г.

Сами часы имеют 1,19-дюймовый дисплей и встроенный процессор Qualcomm Snapdragon 3100. Его оперативная память составляет 512МБ, а встроенная 4ГБ.

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Отмечается, что часы не только измеряют частоту пульса, но и могут оплачивать товары и услуги благодаря системе мобильных платежей Google Pay. Владельцы Vapor X также могут без проблем нырять с умным часы на глубину до 30 метров.

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Часы, Технологии, Умные часы, Техно, Misfit, Американская компания Misfit.
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