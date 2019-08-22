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Система защиты от пиратства Denuvo появится и в мобильных играх

Система защиты от пиратства Denuvo появится и в мобильных играх
03:45 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Denuvo разработала систему защиты для мобильных игр.

Denuvo — австрийская компания, создавшая одноимённую систему защиты. Сейчас программа используется в компьютерных играх, но скоро борцы с пиратством дотянутся и до мобильных устройств — во время gamescom 2019 Irdeto, владелица Denuvo, представила систему Mobile Game Protection.

По словам создателей софта, Mobile Game Protection позаботится о том, чтобы честные игроки получали наилучшие ощущения от игры, а поток доходов для разработчиков не иссяк. Программа предотвратит обратный инжиниринг, дебагинг и модификацию игр.

Решение работает в режиме 24/7 и не требует исходного кода развлечения, то есть может быть установлено клиентом Denuvo без особых усилий. Кроме того, компания предлагает покупателям услугу профилирования — она позволит настроить защиту для конкретной игры.

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Ранее PC-геймеры не раз замечали, что продукция Denuvo негативно отражается на быстродействии развлечений. Авторы мобильной защиты уверяют, что MGP оказывает "минимальное влияние на впечатления пользователя от геймплея" и при этом не даёт ложноположительных результатов.

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Смартфоны, Игры, Denuvo.
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