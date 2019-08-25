Toyota представит новые электромобили во время олимпиады в Токио

Новости технологии:Японский автоконцерн Toyota стал официальным поставщиком транспорта для Олимпийских Игр.

Презентация позволит компании показать все свои наработки огромному количеству людей по всему миру. Туда войдет как транспорт на электричестве, так и на водородном топливе.

В Toyota заявили, что они обеспечат игры 3,700 различными транспортными средствами, 90% из которых будут "электрифицированы". Это может значить наличие как питания от батарей, так и газовых или газово-электрических установок.

Видов транспорта будет много: машины, автобусы, скутеры, мопеды, сигвеи и другое. В Toyota Олимпийские Игры видят как хороший шанс показать свою линейку экспериментальный машин.

Отдельно хочется упомянуть e-Palette и Concept-i. Первый представляет из себя машину необычной формы, которая может выполнять очень много разных функций; помимо очевидных перевозок, она может служить передвижным офисом, магазинчиком или номером отеля. Необычной "коробке" обещают автономность, так что ей даже не будет нужен водитель.

Еще одним интересным транспортом на играх будет Concept-I. Ему доверят везти флаг, а также он будет ехать впереди бегунов на марафоне. На его примере будут показаны результаты работы с ИИ, представляющего собой ассистента "Юи", задачей которого будет практически автономное вождение.

Большое количество новинок японского автопроизводителя позволит снизить нагрузку на систему общественного транспорта, которая сейчас находится в затруднительном положении перед Олимпийскими Играми.