Эксперты выяснили, какой дизайн дисплея смартфона больше нравится пользователям

Новости технологии:Компания Xiaomi решила провести опрос среди пользователей, чтобы определить их предпочтения относительно метода размещения фронтальных камер.

Результаты опроса. Как сообщает Ithome, вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин провел в сети опрос – какой вариант дисплея пользователи хотели бы видеть в своих смартфонах.

На выбор он предложил три варианта: каплевидный вырез, "дыра" в экране или выдвижная камера.

Оказалось, что врезанную в дисплей камеру хотят видеть не более 10% пользователей, а за "каплю" проголосовали 16,9% опрошенных. Подавляющее большинство голосов получил вариант с выдвижным селфи-модулем – 71,0% или 5200 человек.

Redmi Note 8 Pro получит другой дизайн? Ранние утечки уже продемонстрировали, что Redmi Note 8 Pro получит именно каплевидный вырез для фронталки. Возможно, компания учтет мнение пользователей при создании следующей модели популярной линейки смартфонов.