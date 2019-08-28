Xiaomi не остановить: практичный светильник с датчиком движения

Новинка получила пластиковый корпус со специальной магнитной конструкцией, благодаря которой устройство можно поворачивать в любую сторону. Крепится MiJia Night Light 2 на кровать, шкаф или стену с помощью двухстороннего скотча.
Светильник реагирует на движения в радиусе 120° и автоматически включает свет. Также его можно активировать вручную через фирменное приложение.
Новая модель получила максимальную яркость света 25 люмен и три аккумулятора с общей ёмкостью 1500 мАч. Их при минимальной или средней яркости хватит на 365 дней работы.
Цена
Цена новинки составит $6, но сейчас компания просит для сбора средств $13 сразу за комплект из трёх MiJia Night Light 2.