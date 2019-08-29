Apple выпустила новые "беты" macOS Catalina, iOS и iPadOS

Новости технологии:Вышли новые бета-версии macOS Catalina, iOS 13.1 и iPadOS 13.1.

Apple выпустила седьмую бета-версию macOS Catalina для зарегистрированных разработчиков.

В примечаниях к обновлению говорится об устранении багов, которые приводили к вылету некоторых приложений, и общем повышении стабильности.

Также вышли публичные бета-версии iOS 13.1 и iPadOS 13.1. Они полностью соответствуют тестовым сборкам для разработчиков, которые вышли днём ранее.

Есть некоторые изменения в интерфейсе.

При переключении громкости с подключёнными AirPods, Powerbeats Pro, BeatsX или другими гарнитурами отображаются их иконки.

В галерею динамических обоев добавлены анимированные заставки из iOS 7.

Теперь при подключении геймпадов Xbox или Dualshock 4 в виджете заряда отображаются их значки.

Финальный релиз всех операционных систем состоится в сентябре.