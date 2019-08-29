Скачать
Четверг, 29.08.2019
Обвал дома в Дрогобиче: под завалами обнаружили еще одну погибшую
Обвал дома в Дрогобиче: под завалами обнаружили еще одну погибшую
В Мексике произошло самое кровавое бандитское нападение за последние 10 лет
В Мексике произошло самое кровавое бандитское нападение за последние 10 лет
Свитолина вышла в третий круг US Open
Свитолина вышла в третий круг US Open
Графен vs комары: Самому тонкому материалу в мире придумали новое применение
Графен vs комары: Самому тонкому материалу придумали новое применение

Apple выпустила новые "беты" macOS Catalina, iOS и iPadOS

Apple выпустила новые "беты" macOS Catalina, iOS и iPadOS
05:24 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Вышли новые бета-версии macOS Catalina, iOS 13.1 и iPadOS 13.1.

Apple выпустила седьмую бета-версию macOS Catalina для зарегистрированных разработчиков.

В примечаниях к обновлению говорится об устранении багов, которые приводили к вылету некоторых приложений, и общем повышении стабильности. 

Также вышли публичные бета-версии iOS 13.1 и iPadOS 13.1. Они полностью соответствуют тестовым сборкам для разработчиков, которые вышли днём ранее.

Есть некоторые изменения в интерфейсе.

При переключении громкости с подключёнными AirPods, Powerbeats Pro, BeatsX или другими гарнитурами отображаются их иконки.

"Этичный", модульный и экологичный: Официальный анонс смартфона Fairphone 3 (Видео)

В галерею динамических обоев добавлены анимированные заставки из iOS 7.

Теперь при подключении геймпадов Xbox или Dualshock 4 в виджете заряда отображаются их значки.

Финальный релиз всех операционных систем состоится в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Гаджеты, Смартфоны, iOS, ОС, macOS, iPadOS.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
03 Гройсман обратился к своему преемнику
04 В Нацполиции принято решение об увольнении руководителей четырех главков
05 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Японии эвакуируют жителей из префектур Сага, Фукуока и Нагасаки
В Японии эвакуируют жителей из трех префектур
США ввели санкции против нескольких технологических компаний Ирана
США ввели санкции против нескольких компаний Ирана
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Полезные продукты, которые снимают усталость
Полезные продукты, которые снимают усталость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь