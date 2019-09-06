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Apple возвращает сканер отпечатков пальцев в свои смартфоны

Apple возвращает сканер отпечатков пальцев в свои смартфоны
21:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Apple планирует выпустить новый iPhone с встроенным в экран сканером отпечатка пальца.

Правда, Touch ID получат не нынешние модели, а смартфоны 2020 года.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Сейчас разработка такой технологии ведется как внутри компании, так и у сторонних производителей.

Журналисты отмечают, что встроенный в экран сканер отпечатка пальца получили много нынешних флагманских смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi.

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Первые iPhone с такой технологией могут появиться уже в 2020 году. Однако, источники не исключают, что новый смартфон с Touch ID на экране состоится в 2021 году.

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Apple, iPhone, Смартфон, Технологии, Гаджет, Техно, Отпечаток пальца.
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