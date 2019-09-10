Новый протез ноги поможет владельцу лучше чувствовать ступню и колено

Новости технологии:Создан протез ноги, который позволит человеку с ампутированной ногой в реальном времени ощущать ступню и колено.

Инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) создали новый протез ноги, позволяющий пациенту с ампутированной конечностью в реальном времени чувствовать ступню и колено. Статья с описанием работы опубликована в журнале Nature.

На основе готового протеза исследователи создали Össur — протез с сенсорной чувствительностью, который с благодаря набору датчиков позволяет владельцу чувствовать угол наклона колена. На подошве протеза установлены семь датчиков, которые позволяют чувствовать рельеф поверхности и давление на стопу.

Датчики с протеза в режиме реального времени передают данные через Bluetooth на контроллер, привязанный к лодыжке пользователя.

Алгоритм в контроллере кодирует обратную связь в нейронные сигналы и доставляет ее на небольшой имплантат в большеберцовом нерве пациента, расположенном в задней части бедра. Затем мозг пациента интерпретирует сигналы как обратную связь от колена и стопы.