Фанерные дроны могут заменить парашюты для доставки снаряжения на поле боя

Новости технологии:Инженеры показали одноразовый фанерный беспилотник для быстрой доставки грузов на поле боя.

Компания Yates Electrospace Corporation представила на Международной выставке оборудования для защиты и безопасности (DSEI) в Лондоне одноразовый грузовой беспилотник, способный доставлять до 740 кг грузов на поле боя. Об этом пишет EnGadget.

Беспилотник получил название Silent Arrow GD-2000 — разработчики предлагают его в качестве замены системы доставки боеприпасов и медикаментов JPADS.

Ее используют несколько стран — система предполагает сброс грузов на управляемых парашютах и доставку из в точку назначения.

Представители Yates Electrospace заявляют, что главное преимущества беспилотника перед JPADS заключается в том, что первый способен доставить в несколько раз больше груза, до 740 кг, а его использование будет стоить вдвое дешевле.

Кроме того, беспилотный планер способен доставить грузы точнее и незаметнее, чем парашюты.