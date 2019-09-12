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Фанерные дроны могут заменить парашюты для доставки снаряжения на поле боя

Фанерные дроны могут заменить парашюты для доставки снаряжения на поле боя
02:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Инженеры показали одноразовый фанерный беспилотник для быстрой доставки грузов на поле боя.

Компания Yates Electrospace Corporation представила на Международной выставке оборудования для защиты и безопасности (DSEI) в Лондоне одноразовый грузовой беспилотник, способный доставлять до 740 кг грузов на поле боя. Об этом пишет EnGadget.

Беспилотник получил название Silent Arrow GD-2000 — разработчики предлагают его в качестве замены системы доставки боеприпасов и медикаментов JPADS.

Ее используют несколько стран — система предполагает сброс грузов на управляемых парашютах и доставку из в точку назначения.

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Представители Yates Electrospace заявляют, что главное преимущества беспилотника перед JPADS заключается в том, что первый способен доставить в несколько раз больше груза, до 740 кг, а его использование будет стоить вдвое дешевле.

Кроме того, беспилотный планер способен доставить грузы точнее и незаметнее, чем парашюты.

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Все по теме:

Парашют, БПЛА, Дрон, DSEI 2019, Yates Electrospace Corporation.
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