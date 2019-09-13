Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама

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Пятница, 13.09.2019
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07:12 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Сегодняшний Doodle, проиллюстрированный датским приглашенным художником Миккелем Зоммером, отмечает датский микробиолог Ганс Кристиан Грам.

Грэм родился в Копенгагене в этот день в 1853 году. Он разработал метод окрашивания, который до сих пор используется для идентификации и классификации различных типов бактерий.

Получив степень доктора медицины в Копенгагенском университете в 1878 году, Грам путешествовал по Европе, изучая бактериологию и фармакологию. Работая в лаборатории немецкого микробиолога Карла Фридлендера, он заметил, что обработка мазка бактерий окраской кристаллического фиолетового с последующим добавлением раствора йода и органического растворителя выявила различия в структуре и биохимической функции различных образцов.

Грам опубликовал свои выводы в научном журнале в 1884 году, и термины "грамположительный" и "грамотрицательный" были придуманы. Грамположительные бактерии кажутся пурпурными под микроскопом, потому что их клеточные стенки настолько толстые, что растворитель не может проникнуть в них, в то время как грамотрицательные бактерии имеют более тонкие клеточные стенки, которые позволяют растворителю вымывать пятно. Пневмококки, которые могут вызывать многие заболевания, классифицируются как грамположительные.

Знаменательные события в истории: 13 сентября 2019 года

В своей публикации Грэм, в частности, включил скромный отказ от ответственности: "Поэтому я опубликовал метод, хотя я знаю, что пока он очень дефектный и несовершенный; но есть надежда, что и в руках других следователей это окажется полезным".

Этот простой тест, однако, оказался широко применимым. Метод окрашивания по Граму продолжает использоваться сегодня, более века спустя.

С Днем Рождения, Ганс Христиан Грам!

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Google, Технологии, День рождения, Doodle, Техно, 13 сентября, Ханс Кристиан Грам.
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