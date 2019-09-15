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ИИ помог улучшить функциональность протезов

ИИ помог улучшить функциональность протезов
22:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Для того, чтобы лучше контролировать движения, швейцарские исследователи применили ИИ, который поможет человеку в случае, если протезом сложно манипулировать.

Исследователи рассказали, что с датчиками, расположенными на мышцах, пользователи могут легко поднять протез и направить его в нужном направлении. Однако в большинстве случаев пользователи не могут контролировать пальцы и комфортно схватить предмет.

Проблема заключается в том, что мышцы и сухожилия могут быть не функциональными. В этом случае пользователь протеза сигнализирует о "захвате" или "освобождении" предмета, но не может совершать другие, более "тонкие" действия.

Ученые обучили модель машинного обучения, собирая данные о мышечных сигналах во время выполнения различных движений и захватов у реальных пользователей. С этой информацией ИИ знает, какой тип захвата ему нужно применить в конкретном случае. Он также обеспечивает защиту от падения, позволяя регулировать захват менее чем за полсекунды до того, как предмет начинает падать.

Новый протез ноги поможет владельцу лучше чувствовать ступню и колено

В результате объект захватывается крепко, но бережно, причем с усилием пользователя. По окончании работы с объектом, когда человек сделал глоток кофе или укусил яблоко, ИИ "отпускает" объект, так как система чувствует изменение сигналов мышц.

Исследователи отмечают, что технология пока далека от применения на рынке, но она может стать основой для следующего поколения умных протезов.

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Протез, ИИ.
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