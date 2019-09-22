Oppo Reno Ace: детальная характеристика нового смартфона (Фото)

Новости технологии:10 октября Oppo покажет свой новый флагман с самой быстрой зарядкой в мире - Reno Ace.

Некоторые характеристики смартфона уже известны, а теперь китайский регулятор TENAA раскрыл все подробности.

Чего ждать

В базе данных TENAA Oppo Reno Ace проходит с индексом PCLM10. Он получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400×1080 точек и соотношением сторон 20:9. Также мы знаем о том, что частота обновления кадров будет 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro.

Внутри установлен топовый процессор Snapdragon 855+ в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Будут ли другие конфигурации - не уточняется.

Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а вот основная получила сразу четыре модуля: 48 + 13 + 8 + 2 Мп. Емкость аккумулятора 1950 мАч, но скорее всего, это будут две батареи, как в Oppo Find X. Напомним, заявлена фирменная технология SuperVOOC с блоком питания на 65 Вт. Такая зарядка заряжает аккумулятор с 0% до 100% всего за 25 минут. Габариты устройства 161×75,7×8,7 мм, вес - 200 г.

По слухам, стоить Oppo Reno Ace будет более $600.