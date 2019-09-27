Скачать
Пятница, 27.09.2019

"Что ищет Кэл?": Новый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order (Видео)

На трансляции Triple Force Friday Global Reveal Electronic Arts и Respawn Entertainment представили новый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order. Как гласит описание под роликом, у Инквизитория Галактической Империи есть только одна задача — найти и уничтожить остатки Ордена джедаев. Игрокам предстоит узнать, что главный герой, Кэл Кестис, разыскивает по всей галактике и почему Империя всеми силами пытается его остановить. Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
stopgame.ru
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Звездные войны, Игры, Electronic Arts, Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order.
02:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь