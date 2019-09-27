"Что ищет Кэл?": Новый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order (Видео)

На трансляции Triple Force Friday Global Reveal Electronic Arts и Respawn Entertainment представили новый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order. Как гласит описание под роликом, у Инквизитория Галактической Империи есть только одна задача — найти и уничтожить остатки Ордена джедаев. Игрокам предстоит узнать, что главный герой, Кэл Кестис, разыскивает по всей галактике и почему Империя всеми силами пытается его остановить. Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.