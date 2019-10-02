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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
04:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости технологии:Разработчики мессенджера WhatsApp опубликовали список изменений в системных требованиях мобильного приложения.

Владельцы старых моделей смартфонов вскоре будут вынуждены сменить гаджет или искать альтернативу популярному средству общения.

Какие смартфоны не будут поддерживаться приложением? По заявлению разработчиков мессенджера, с 1 февраля 2020 года прекращается поддержка Android 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и более ранних ее версий. Пользователи устройств под управлением этих операционных систем смогут пользоваться установленным ранее приложением до указанной даты без возможности создать новый аккаунт или повторно активировать существующий.

Кроме того, полностью прекращается поддержка Windows Phone с 31 декабря 2019 года.

На каких смартфонах WhatsApp продолжит стабильно работать? В список поддерживаемых мобильных операционных систем входят Android 4.0.3 и выше, iOS 9 и более поздние версии, а также некоторые телефоны с KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

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Отмечается, что перенос истории чатов с одной платформы на другую невозможен – при смене устройства на модель под управлением другой ОС экспортировать историю чатов можно с помощью электронной почты.

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Гаджеты, Смартфоны, WhatsApp, Старые смартфоны.
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