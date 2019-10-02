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Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая

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Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая
08:22 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости технологии:Google отмечает 167 день рождение шотландского химика сэра Уильяма Рамзая.

Сегодняшний Doodle отмечает 167-летие шотландского химика сэра Уильяма Рамзая, чьи исследования привели к открытию неизвестной группы элементов, известных как благородные газы.

Сэр Уильям был признан "величайшим химическим исследователем своего времени" за исследования благородных газов, и был отмечен при жизни рыцарским званием в 1902 году и Нобелевской премией в 1904 году. Также в 1888 году Рамзай стал членом Королевского общества.

Google тоже отдает свое почтение великому ученому за его вклад в периодическую таблицу элементов, и дарит ему свой новый Doodle.

Кто такой сэр Уильям Рамзай?

Уильям Рамсей родился в Глазго 2 октября 1852 года и вырос в центре города. Дед Уильяма тоже был химиком, дядя - известный геолог. 

Химией Уильям Рамзай начал увлекаться после прочтения книги Грэма, которую ему подарил отец.  В 16-летнем возрасте, тогда еще совсем юный Уильям уже знал, что станет химиком.  Он изучал химию в Университете Глазго, который окончил в 1869 году, и после обучался у химика Томаса Андерсона.

Защитил докторскую диссертацию "Исследования в области толуиловой и нитротолевой кислот" в университете Тюбингена в Германии, где он приобрел репутацию инновационных методов экспериментов, прежде чем вернуться в Великобританию.

Рамзай был назначен профессором химии в Университетском колледже в Бристоле (предшественник Бристольского университета) в 1879 году. Но, его наиболее известное исследование было завершено в Университетском колледже в Лондоне, где он стал глав. кафедрой химии в 1887 году.

В 1894 году дуэт объявил, что они обнаружили химически инертный газ, который они назвали аргоном от греческого слова "ленивый". В поисках аргона Рамзай также обнаружил гелий, который до этого момента наблюдался только в спектре Солнца и не был обнаружен на Земле. Он также работал с химиком Моррисом Траверсом, вместе с которым он открыл неон, криптон и ксенон - Рамзай предсказал их существование в своей книге 1896 года "Газы атмосферы".

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Его открытия изменили периодическую таблицу навсегда. И в 1904 году Уильям Рамзай получил Нобелевскую премию по химии за открытие благородных газов.

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