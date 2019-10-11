Специалисты DxOMark взялись за тестирование звука смартфонов: есть первый рейтинг

Новости технологии:Теперь DxOMark тестирует и звук смартфонов. Лучший — снова Huawei.

Специалисты DxOMark расширяют свои возможности и умения и теперь будут тестировать не только камеры смартфонов, но еще и оценивать их звучание.

Итак, теперь в поле зрения DxOMark, помимо основных и фронтальных камер, динамики и микрофоны.

А оценивать качество записи звука и его воспроизведения будут по таким параметрам: тембр; динамика, пространственность, громкость, артефакты, а также фоновые шумы в случае с тестированием качества записи звука.

Для тестирования даже была создана специальная безэховая комната, а специалисты учитывают различные сценарии, в том числе запись селфи-видео, уличное представление, концерт или встречу.

В DxOMark уже даже выкатили первый рейтинг протестированных смартфонов. Правда, пока их немного — всего 7.

На первом месте Huawei Mate 20 X (75 баллов), на втором iPhone XS Max (74), на третьем iPhone 11 Pro Max (71), на четвертом Samsung Galaxy Note 10+ (66). Далее идут Samsung Galaxy S10+ (65), Honor 20 Pro (53) и Sony Xperia 1 (45).