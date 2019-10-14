Есть способ как превратить старый iPhone в новый iPhone 11 Pro (Фото и видео)

Новости технологии:Новый iPhone 11 Pro со старого одним движением руки.

Умельцы из Китая придумали нехитрый способ, как превратить старый iPhone в новый iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max.

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На AliExpress продаются специальные накладки, которые превращают обычную камеру в тройную с необычным расположением, как у iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max. Она клеится на камеру, при этом не закрывая объективы — для этого предусмотрены прозрачные окошки. А уже третий модуль заменяет обычный рисунок.

А чтобы полностью завершить образ — прикупите специальный чехол. В паре с накладкой он полностью копирует дизайн новых моделей, ведь у них фирменный логотип (яблоко) находится по центру.

Imagino que era cuestión de tiempo... pic.twitter.com/82FlyH8590 — Angel Jiménez (@angeljimenez) October 11, 2019

Одна накладка стоит $2, комплект с чехлом обойдется в $4.