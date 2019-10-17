Создан умный динамик, который контролирует дыхание ребенка во время сна

Новости технологии:Ученые представили систему, которая позволяет отслеживать дыхание и движения спящих детей с помощью белого шума.

Инженеры из Университета Вашингтона создали систему, в которой используется интеллектуальный динамик, который в случае пробуждения ребенка сообщит об этом родителям или врачам.

Система использует белый шум для наблюдения за дыханием младенца по аналогии с тем, как сонор обнаруживает объект. Используя широкий спектр микрофонов, система может отслеживает отраженный от тела ребенка белый шум.

Искусственный интеллект анализирует отраженный сигнал и делает вывод о том, дышит ребенок спокойно или его дыхание учащено.

Прототип устройства, названный BreathJunior, в ходе тестирования в отделении интенсивной терапии новорожденных смог точно отследить дыхание с частотой от 20 до 65 вдохов в минуту.

Сейчас разработчики занимаются созданием коммерческого прототипа устройства. Планируется, что оно будет продаваться через стартап Sound Life Sciences.