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Создан умный динамик, который контролирует дыхание ребенка во время сна

Создан умный динамик, который контролирует дыхание ребенка во время сна
11:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые представили систему, которая позволяет отслеживать дыхание и движения спящих детей с помощью белого шума.

Инженеры из Университета Вашингтона создали систему, в которой используется интеллектуальный динамик, который в случае пробуждения ребенка сообщит об этом родителям или врачам.

Система использует белый шум для наблюдения за дыханием младенца по аналогии с тем, как сонор обнаруживает объект. Используя широкий спектр микрофонов, система может отслеживает отраженный от тела ребенка белый шум.

Искусственный интеллект анализирует отраженный сигнал и делает вывод о том, дышит ребенок спокойно или его дыхание учащено.

Прототип устройства, названный BreathJunior, в ходе тестирования в отделении интенсивной терапии новорожденных смог точно отследить дыхание с частотой от 20 до 65 вдохов в минуту.

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Сейчас разработчики занимаются созданием коммерческого прототипа устройства. Планируется, что оно будет продаваться через стартап Sound Life Sciences.

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Ребенок, Технологии, Спящие дети, Техно, Динамик, Белый шум.
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