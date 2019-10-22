Компания Xiaomi изобрела смартфон с невидимой фронтальной камерой

Новости технологии:Производители смартфонов ищут все новые решения для размещения фронтальной камеры.

Производители смартфонов по-разному избавляются от рамок в девайсах. Основная проблема дизайнеров – найти удачное размещение селфи-камеры, однако в Xiaomi нашли интересный способ размещения фронтального объектива.

Патент зарегистрировало китайское национальное управление интеллектуальной собственности CNIOA, передает Gizchina.

Особенности разработки. Согласно опубликованной документации, на чертежах есть сразу две селфи-камеры под дисплеем. При этом на передней панели устройства нет никаких вырезов и отверстий.

Во внешнем виде смартфона – ни намека на наличие в нем фронтального объектива. Тот становится заметен лишь в тот момент, когда пользователь запускает соответствующую программу.

Вероятность использования в смартфонах. Хотя описанная конструкция только патент, ранее представители Xiaomi давали понять, что активно работают над выпуском смартфона с "невидимым" селфи-модулем.