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Пленка будет жить: Ilford анонсировал 5-е поколение фотобумаг и пленку Ortho Plus

Пленка будет жить: Ilford анонсировал 5-е поколение фотобумаг и пленку Ortho Plus
18:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Ilford

Новости технологии:Для всех поклонников традиционной аналоговой фотографии компания Ilford запускает обновленное поколение фотобумаг и новую фотопленку.

Известный производитель фотоматериалов компания Ilford, празднуя свое 140-летние, в четверг, 24 октября, анонсировала новую фотопленку и 5-е поколение мультиконтрастной черно-белой фотобумаги на полиэтиленовой основе (Multigrade RC Paper), которая была впервые запущена в производство в 1940 году.

На официальном сайте компании отмечается, что предыдущее 4-е поколение Multigrade RC бумаги было запущено 25 лет назад и стало чрезвычайно успешным решением для любителей аналоговой черно-белой печати.

По словам маркетингового директора компании Джайлса Брантвейта, для улучшения качества полиэтиленовых бумаг и приведения их к новейшим технологиям инженерам Ilford пришлось "с нуля" переработать эмульсию.

"Этот амбициозный проект готовился к реализации целых 8 лет", - подчеркивает он.

Пленочные камеры смогут распечатывать фото сразу после съемки

В компании добавили, что новые бумаги имеют более теплый оттенок и более глубокий черный, а также для более удобной печати к стабильности был приведен весь тональный диапазон. Новая фотобумага MULTIGRADE RC DELUXE уже доступна в продаже.

Помимо фотобумаги ILFORD MULTIGRADE RC DELUXE, также была представлена новая фотопленка — Ilford Ortho Plus.

Компания Ilford приняла решение расширить самый большой в мире выбор черно-белых фотопленок новинкой Ortho Plus 80, которая будет выпускаться в форматах 135 и 120 (для 35-мм камер и камер среднего формата — ред.)

Новая ортохроматическая черно-белая пленка (другие пленки компании являются панхроматическими — ред.) получила чувствительность 80 ISO при естественном освещении и 40 ISO в условиях ламп накаливания. Техническая фотопленка Ortho Plus, существующая уже в листовом формате, позволит выполнять пересъемку негативов в высоком разрешении в формате типа 135 и 120.

В компании отмечают, что чувствительность эмульсии к сине-зеленому диапазону позволяет обрабатывать пленку при красном фонаре, то есть с возможностью визуально контролировать процесс проявки. В связи с этим красные и оранжевые цвета на пленке становятся темнее. Пленка Ortho Plus 80 будет доступна в начале ноября 2019 года.

Помимо фотоматериалов, компания Ilford в сотрудничестве с Paterson, которая специализируется на производстве инструментария для обработки фотопленки, работает над созданием стартового набора для фотографа, в котором воедино будут собраны все необходимые химикаты и инструменты для обработки черно-белых фотопленок. Инструментарий будет совместим с существующими решениями Paterson, что позволит удобно и доступно начать самостоятельно проявлять фотоматериалы.

Стартовый набор Ilford&Paterson Film Processing Starter Kit будет доступен в начале ноября.

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Пленка, Ilford, Фотопленка, Ortho Plus 80.
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