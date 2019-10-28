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По Сети "гуляют" первые изображения Diablo 4 и WoW Shadowlands (Фото)

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По Сети "гуляют" первые изображения Diablo 4 и WoW Shadowlands (Фото)
06:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Сеть облетели первые изображения Diablo 4 и WoW Shadowlands.

Чем ближе BlizzCon 2019, тем больше утечек касательно Diablo, World of Warcraft и Overwatch попадают в сеть. В этот раз информацией поделился WeakAuras, официальный Twitter-аккаунт стороннего приложения для WoW.

Что известно

В начале недели Gamestar рассказали, что в новом выпуске их журнала появится реклама артбука по вселенной Diablo. В описании издания говорилось, что геймеры увидят 500 концептов из Diablo, Diablo II, Diablo III и Diablo IV. Теперь же одна страница из книги попала в Сеть. Если верить написанному, то в Diablo 4 вернется Лилит, королева суккубов и дочь Мефисто.

«Изгнанная на целую вечность, но являющаяся неотъемлемой частью истории Вечного Конфликта. Дочь Ненависти была одной из легендарных отступников, создавших человеческий мир Санктуария. И все же, несмотря на долгое пребывание в бездне… она вернется. Мать Санктуария придёт к своим детям, и для них это будет великий и страшный день».

На изображении показано «переосмысление» облика Лилит в Diablo 4:

Вместе с Diablo 4 аккаунт опубликовал постер World of Warcraft: Shadowlands. Да, еще один намек на дополнение для WoW. Первые слухи о Shadowlands появилась еще в июле, когда «один из разработчиков» Blizzard опубликовал фотографию карты из нового дополнения с закрытой презентации. В утечке также говорилось о новой расе и системе умений, а также дополнительных локациях.

В дополнение к плакату WeakAuras опубликовал изображения нового Короля Лича.

Утечка коснулась и Overwatch 2, которая обзавелась постером. По Сети «гуляет» множество подобных концептов, где обыгрывается название игры и двойка, но новое изображение выглядит более оригинальным. В то же время это только утечки, которые стоит воспринимать со скепсисом.

Напоминаем, BlizzCon 2018 года стал для компании провалом. Blizzard заинтриговали фанатов новостями о Diablo, но вместо анонса четвертой номерной части показали мобильную Diablo Immortal. На компанию обрушилось много критики и мемов, но в 2019 году выставка может пройти более удачно за счет громких анонсов.

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World of Warcraft, BlizzCon, Overwatch, Wow, Diablo 4.
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