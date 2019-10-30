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Космическая халява: в Star Citizen можно играть бесплатно

Космическая халява: в Star Citizen можно играть бесплатно
12:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Компания Cloud Imperium Games приготовила для игроков приятный подарок.

Авторы космической песочницы Star Citizen компания Cloud Imperium Games объявили о начале недели бесплатного доступа к игре. Такая акция приурочена к выходу обновления Star Citizen Alpha 3.7.1, которое добавило в игру планетарные пещеры, обеспечивающие игроков ресурсами.

Акция называется Free Fly, и во время ее проведения в космическом симуляторе Star Citizen все желающие могут играть бесплатно, сообщает PC Gamer.

Сроки акции. Акция продлится до 3 ноября включительно, а геймерам дают испытать не только саму игру, сюжет и разные миссии, но и пускают в бой космических кораблей в режиме Arena Commander, а также в многопользовательский шутер Star Marine из этой же вселенной.

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Что известно об игре Star Citizen? Заметим, что на конец 2019 года разработчики Star Citizen привлекли в игру 236 миллионов долларов. Это не помогло игре до сих пор добраться до релиза, хотя его обещали еще в 2017 году.

Недавно стало известно, что сюжетная кампания появится в игре не раньше 2020 года, а позже здесь появился корабль по цене 1 130 долларов и его раскупили за несколько секунд.

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Технологии, Компьютерные игры, Техно, Игра Star Citizen, Космические игры.
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