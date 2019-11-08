Подписываться больше не нужно: Twitter готовит к запуску новую функцию

Новости технологии:Twitter запустит тематические подписки с 13 ноября.

Сервис микроблогов Twitter запустит функцию подписки на интересующие темы с 13 ноября.

Об этом сообщает издание The Verge.

После нескольких месяцев тестирования, которое началось в августе, соцсеть готова к официальному запуску функции "Темы", которая позволяет отслеживать последние твиты от верифицированных аккаунтов на определённые темы.

Например, можно подписаться на спорт, игры или технологии. Всего в каталоге будут представлены свыше 300 тем.

Компания считает, что эта функция поможет пользователям, так как избавит их от необходимости быть подписанными на сотни аккаунтов.

Напомним, ранее сооснователь и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси предупредил, что компания прекращает публиковать политическую рекламу по всему миру.