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Понедельник, 11.11.2019
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Все о Rainbow Six Siege: подробности последнего сезона "Shifting Tides" (Фото, Видео)

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Все о Rainbow Six Siege: подробности последнего сезона "Shifting Tides" (Фото, Видео)
21:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Ubisoft наконец раскрыла последний сезон четвертого года Rainbow Six Siege под названием Shifting Tides.

Оперативники

Новыми бойцами Rainbow Six Siege станут атакующий Кали (Kali) и защитник Вамаи (Wamai).

Основным оружием Кали стала снайперская винтовка CSRX 300, которая может прострелить несколько стен и даже оперативников. Одно попадание винтовки в голову убивает противника, а вот пуля в корпус только собьет бойца с ног, развернув его в сторону выстрела. CSRX 300 может прострелить деревянные баррикады и стены, но укрепления и металлические щиты ей не под силу.

В то же время в снайперку установлен подствольник, который выпускает болты, разрушающие вражеские установки. Снаряды уязвимы для гаджетов Jäger и Wamai, к тому же их можно устранить выстрелом в заднюю часть. Попав в оперативника, болты наносят небольшой урон.

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Защитник Вамаи не может похвастаться крутым огнестрелом, но его гаджет "Магнит" может испортить наступление атакующих. Устройство крепится к стенам и потолкам на локации, и притягивает брошенные гранаты, дымовые шашки и прочие устройства, вроде болтов Кали. Снаряды все еще могут взорваться, нанося урон и оглушая противников, но уже в точке расположения "Магнита".

В качестве основного оружия Вамаи может выбрать MP5K или AUG A2, а второстепенным стволом может стать Keratos 357 или P-12.

Луна-парк

Ubisoft также доработала Луна-парк:

  • Убрали депо, разделяющее второй этаж пополам.

  • Комнату страха на первом этаже переделали в тронный зал и оружейный зал с лестничным пролетом.

  • Добавили аркадную комнату на втором этаже, создав новый обходной путь.

  • Вход в аркаду на первом этаже полностью заблокирован.

По словам Ubisoft, изменения улучшат навигацию по карте, а также увеличат число стычек.

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По классике, первым поиграть за персонажам дадут владельцам пропуска четвертого года и подписчикам Uplay+. Остальным придется ждать неделю и покупать бойцов отдельно. Обновление запустят 11 ноября на тестовом сервере, а до публичных серверов изменения доберутся в начале декабря.

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Трейлер, Ubisoft, Видеоигра, Rainbow Six Siege, Shifting Tides.
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