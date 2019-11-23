"Черная пятница" в PlayStation Store: скидки до 90% (Видео)

Sony также решила присоединиться к «Черной пятнице», запустив тематическую распродажу в PlayStation Store.
Что взять
Из новинок в магазине можно взять The Outer Worlds со скидкой в 25%. Проект вышел только 25 октября, так что у вас еще есть возможность пройти игру без спойлеров. В The Outer Worlds игроков ждет захватывающее космическое приключение с интересными персонажами, битвами и проработанной ролевой системой.
PlayStation Store также предлагает купить Borderlands 3 со скидкой в 40%. Отметим, что игра стала временно бесплатной в эти выходные, потому перед покупкой вы сможете проверить, нравится игра или нет. Критики неоднозначно оценили проект, но Borderlands 3 получилась хорошей игрой. Все же разработчики не привнесли в продолжение достаточно нововведений, чтобы проект можно было назвать шедевром.
Electronic Arts также не пропустила распродажу, выставив свои новые игры со скидкой. Например, в PlayStation Store можно забрать Need for Speed: Heat на 30% дешевле. К тому же со скидкой в 59% магазин отдает базовую версию Battlefield 5.
Если же сеттинг Второй мировой вам не нравится, то может пострелять из более современного оружия в Call of Duty: Modern Warfare. К «Черной пятнице» Activision урезала цену игры на 20%.
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Продлится «Черная пятница» в PlayStation Store до 3 декабря 2019 года.