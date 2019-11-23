Скачать
Суббота, 23.11.2019
"Оператор ГТС Украины" находится на пути к окончательному принятию
"Оператор ГТС Украины" находится на пути к окончательному принятию
Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)
"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)

"Черная пятница" в PlayStation Store: скидки до 90% (Видео)

"Черная пятница" в PlayStation Store: скидки до 90% (Видео)
00:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В PlayStation Store стартовала распродажа к "Черной пятнице".

Sony также решила присоединиться к «Черной пятнице», запустив тематическую распродажу в PlayStation Store.

Что взять

Из новинок в магазине можно взять The Outer Worlds со скидкой в 25%. Проект вышел только 25 октября, так что у вас еще есть возможность пройти игру без спойлеров. В The Outer Worlds игроков ждет захватывающее космическое приключение с интересными персонажами, битвами и проработанной ролевой системой.

PlayStation Store также предлагает купить Borderlands 3 со скидкой в 40%. Отметим, что игра стала временно бесплатной в эти выходные, потому перед покупкой вы сможете проверить, нравится игра или нет. Критики неоднозначно оценили проект, но Borderlands 3 получилась хорошей игрой. Все же разработчики не привнесли в продолжение достаточно нововведений, чтобы проект можно было назвать шедевром.

Electronic Arts также не пропустила распродажу, выставив свои новые игры со скидкой. Например, в PlayStation Store можно забрать Need for Speed: Heat на 30% дешевле. К тому же со скидкой в 59% магазин отдает базовую версию Battlefield 5.

Если же сеттинг Второй мировой вам не нравится, то может пострелять из более современного оружия в Call of Duty: Modern Warfare. К «Черной пятнице» Activision урезала цену игры на 20%.

Также не стоит пропускать:

  • Red Dead Redemption 2 — 1049 грн (-63%)
  • Человек-Паук — 649 грн (-40%)
  • Metro Exodus — 649 грн (-67%)
  • Resident Evil 2 — 649 грн (-63%)
  • Days Gone — 1 199 грн (-42%)
  • PUBG — 474 грн (-50%)
  • Rainbow Six Siege — 179 грн (-70%)

Продлится «Черная пятница» в PlayStation Store до 3 декабря 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черная пятница, Playstation Store, Black Friday.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
04 В ЕС отреагировали на действия России в Азовском море
05 Трамп о Рашагейте: Самый большой скандал в истории Штатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сербия отрицает, что продавала мины Украине
Сербия отрицает, что продавала мины Украине
В Одессе окончена спасательная операция экипажа танкера
В Одессе окончена спасательная операция экипажа танкера
Минэкономики будет формировать набсоветы важных госкомпаний
Минэкономики будет формировать набсоветы госкомпаний
Черная пятница 2019: когда же начнется долгожданная &quot;охота&quot;
Черная пятница 2019: когда же начнется долгожданная "охота"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь