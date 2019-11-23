"Черная пятница" в PlayStation Store: скидки до 90% (Видео)

Новости технологии:В PlayStation Store стартовала распродажа к "Черной пятнице".

Sony также решила присоединиться к «Черной пятнице», запустив тематическую распродажу в PlayStation Store.

Что взять

Из новинок в магазине можно взять The Outer Worlds со скидкой в 25%. Проект вышел только 25 октября, так что у вас еще есть возможность пройти игру без спойлеров. В The Outer Worlds игроков ждет захватывающее космическое приключение с интересными персонажами, битвами и проработанной ролевой системой.

PlayStation Store также предлагает купить Borderlands 3 со скидкой в 40%. Отметим, что игра стала временно бесплатной в эти выходные, потому перед покупкой вы сможете проверить, нравится игра или нет. Критики неоднозначно оценили проект, но Borderlands 3 получилась хорошей игрой. Все же разработчики не привнесли в продолжение достаточно нововведений, чтобы проект можно было назвать шедевром.

Electronic Arts также не пропустила распродажу, выставив свои новые игры со скидкой. Например, в PlayStation Store можно забрать Need for Speed: Heat на 30% дешевле. К тому же со скидкой в 59% магазин отдает базовую версию Battlefield 5.

Если же сеттинг Второй мировой вам не нравится, то может пострелять из более современного оружия в Call of Duty: Modern Warfare. К «Черной пятнице» Activision урезала цену игры на 20%.

Также не стоит пропускать:

Red Dead Redemption 2 — 1049 грн (-63%)

Человек-Паук — 649 грн (-40%)

Metro Exodus — 649 грн (-67%)

Resident Evil 2 — 649 грн (-63%)

Days Gone — 1 199 грн (-42%)

PUBG — 474 грн (-50%)

Rainbow Six Siege — 179 грн (-70%)

Продлится «Черная пятница» в PlayStation Store до 3 декабря 2019 года.