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Пятница, 06.12.2019
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Лучшие фильмы 2019 года по версии Американского института кино

Подводя итоги года: YouTube назвал наиболее популярные игры

Подводя итоги года: YouTube назвал наиболее популярные игры
05:12 Сегодня Телеграф DTF Фото: pixabay

Новости технологии:Minecraft все еще лидирует, а вьетнамская MOBA обгоняет LoL и PUBG.

Популярный видеосервис YouTube назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году

В список попали как очевидные игры вроде Minecraft, Fortnite, Roblox и LoL, так и менее предсказуемые.

Четвёртую строчку занимает Garena Free Fire — вьетнамская королевская битва для смартфонов (450 миллионов зарегистрированных устройств, более миллиарда долларов выручки), девятую — MOBA для смартфонов Brawl Stars, а десятую — Mobile Legends: Bang Bang, это популярная в Юго-Восточной Азии MOBA.

Полный список выглядит следующим образом: 

  • Minecraft
  • Fortnite
  • Grand Theft Auto
  • Garena Free Fire
  • Roblox
  • PUBG Mobile
  • League of Legends
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds
  • Brawl Stars
  • Mobile Legends: Bang Bang

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Напомним, Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.

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Все по теме:

YouTube, Игры, Minecraft, PUBG, Fortnite.
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