Подводя итоги года: YouTube назвал наиболее популярные игры

Популярный видеосервис YouTube назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году
В список попали как очевидные игры вроде Minecraft, Fortnite, Roblox и LoL, так и менее предсказуемые.
Четвёртую строчку занимает Garena Free Fire — вьетнамская королевская битва для смартфонов (450 миллионов зарегистрированных устройств, более миллиарда долларов выручки), девятую — MOBA для смартфонов Brawl Stars, а десятую — Mobile Legends: Bang Bang, это популярная в Юго-Восточной Азии MOBA.
Полный список выглядит следующим образом:
Напомним, Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.