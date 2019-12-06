Подводя итоги года: YouTube назвал наиболее популярные игры

Новости технологии:Minecraft все еще лидирует, а вьетнамская MOBA обгоняет LoL и PUBG.

Популярный видеосервис YouTube назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году

В список попали как очевидные игры вроде Minecraft, Fortnite, Roblox и LoL, так и менее предсказуемые.

Четвёртую строчку занимает Garena Free Fire — вьетнамская королевская битва для смартфонов (450 миллионов зарегистрированных устройств, более миллиарда долларов выручки), девятую — MOBA для смартфонов Brawl Stars, а десятую — Mobile Legends: Bang Bang, это популярная в Юго-Восточной Азии MOBA.

Полный список выглядит следующим образом:

Minecraft

Fortnite

Grand Theft Auto

Garena Free Fire

Roblox

PUBG Mobile

League of Legends

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Brawl Stars

Mobile Legends: Bang Bang

Напомним, Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.