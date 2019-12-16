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Искусственный интеллект допишет последнюю десятую симфонию Бетховена

Искусственный интеллект допишет последнюю десятую симфонию Бетховена
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии:Ученые, композиторы и IT-специалисты создали алгоритм для искусственного интеллекта, который должен помочь закончить десятую симфонию Людвига ван Бетховена.

Ученые и музыканты используют искусственный интеллект, чтобы дописать неоконченную Симфонию №10 Людвига ван Бетховена к 250-й годовщине рождения немецкого композитора.

Об этом сообщает The Business Times.

"Команда музыковедов и программистов стремится завершить произведение с помощью искусственного интеллекта, накануне 250-летия со дня рождения композитора, которое будет отмечаться в следующем году", - говорится в сообщении.

Бетховен не довел до конца работу над Симфонией №10 — до нашего времени она дошла в виде эскизов.

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Отмечается, что искусственный интеллект проанализирует все произведения Бетховена - и на основании этих данных, как ожидается, завершит Десятую симфонию.

Разработчики подчеркивают, что эта работа никоим образом не отразится на наследии Бетховена, поскольку завершенную композицию не причислят к творческому наследию композитора.

Доработанную версию Симфонии №10 обещают обнародовать 28 апреля 2020 года в немецком Бонне.

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Все по теме:

Технологии, Интелект, Симфония, Техно, Искуственный интелект, Симфония Бетховена.
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