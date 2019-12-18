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Среда, 18.12.2019
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Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
14:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Исследователи в области кибербезопасности узнали о существовании вредного сообщения, отправка которого в групповой чат в WhatsApp провоцирует сбой.

Несмотря на то что WhatsApp пользуется более миллиарда людей во всем мире, он все-таки далек от того, чтобы называться идеальным мессенджером. Редкий месяц проходит без того, что WhatsApp не оказался в центре громкого скандала из-за очередной уязвимости. Но иногда баги, которые находят в мессенджере, не имеющие отношения к безопасности, а просто мешают его использованию.

После рассылки такого сообщения войти в мессенджер становится невозможным, даже если вы смените смартфон, потому что баг касается и Android, и iOS.

В чем дело

Сообщение, о котором идет речь, на самом деле может иметь любое содержание и даже состоять из одной буквы, цифры или знака препинания. Правда, перед тем как оно станет вредным, его нужно "наделить" соответствующей функциональностью. Мы не будем описывать весь процесс в целях безопасности других пользователей, но скажем, что без базовых знаний в программирований и навыков работы с кодом превратить обычное сообщение во вредносное вам, скорее всего, не удастся.

Почему стоит обновить WhatsApp

Впрочем, долго ждать обновления с решением этой проблемы не пришлось. Уже сегодня в App Store и Google Play появился свежий апдейт WhatsApp, который рекомендуется установить всем, потому что он содержит исправления бага, во-первых, возвращая доступ пользователям заблокированных групп, а, во-вторых, оберегая новых жертв от подобных ситуаций.

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На самом деле подобные ситуации не редкость на iOS. Из-за особенностей операционной системы ее пользователи тоже время от времени страдают от похожих сообщений, которые, однако, не нужно модифицировать особым образом, а достаточно всего лишь отправить жертве так называемый "символ смерти".

Как правило, это символ одного из малоизвестных алфавитов, которые iOS не может правильно распознать, из-за чего происходит конфликт на системном уровне и в лучшем случае блокируется доступ к приложению, в котором содержится "символ смерти".

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Технологии, Мессенджер, WhatsApp, Техно, Mессенджер WhatsApp.
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