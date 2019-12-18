Sony представила новый аксессуар для PlayStation 4 (Видео)

Новости технологии:Модуль для Dualshock позволит назначить на каждую кнопку одну из 16 функций.

Компания Sony выпустит дополнительный модуль для геймпада Dualshock 4. Устройство под названием Dualshock 4 Back Button Attachment имеет две кнопки-лепестка с тактильной отдачей и одну центральную кнопку с OLED-дисплеем.

Так как сам аксессуар занимает разъем для наушников, то в него встроили дополнительный разъем на 3,5 миллиметра.

Модуль подключается к нижнему разъему контроллера и позволяет программировать его кнопки. Так на каждую кнопку-лепесток можно будет назначить одну из 16 функций и переключаться между ними во время игры, благодаря центральной клавише. На ней же будут отображаться текущие настройки.

Модуль Attachment позволяет сохранить настройки кнопок на три разных профиля. Устройство поступит в продажу в США и Канаде 23 января 2020 года по цене $29,99. В Европе оно выйдет 14 февраля.