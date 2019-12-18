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Ninebot выпустила недорогие электроскутеры с огромным запасом хода (Фото)

Ninebot выпустила недорогие электроскутеры с огромным запасом хода (Фото)
22:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Ninebot, которая тесно сотрудничает с Xiaomi, представила новое поколение "дальнобойных" скутеров E-серии.

В линейку проникли сразу 5 моделей, которые отличаются друг от друга запасом хода и скоростными характеристиками.

Модификации скутера

Помимо дальности пробега на одном заряде, новинки отличаются друг от друга емкостью и мощностью установленной батареи:

E80C: дальность пробега до 90 километров при максимальной скорости в 51 км/ч

E90: дальность пробега до 100 километров при максимальной скорости до 55 км/ч

E100: дальность пробега до 100 – 200 километров при максимальной скорости до 60 – 65 км/ч

E125: дальность пробега до 120 – 240 километров при максимальной скорости до 80 – 100 км/ч

E200: дальность пробега до 200 километров при максимальной скорости до 100 км/ч

Особенности

Дальность пробега скутеров зависит от динамики езды и веса владельца. Аккумуляторы, используемые в моделях, – свинцово-кислотные с защитой от попадания воды IPX7 и оптимизированной системой зарядки / разрядки.

Скутеры Ninebot получили 5 различных модификаций

Чтобы избежать преждевременного выхода из строя, умная электроника автоматически подскажет, когда необходимо зарядить аккумулятор в случае длительного простоя транспортного средства.

"Умные" функции

Помимо впечатляющих скоростных характеристик, новая серия скутеров Ninebot оснащена рядом дополнительных функций. Например, скутеры способны распознавать такие сценарии движения, как поездка, остановка или буксировка. При ручном толкании транспорта под горку он автоматически помогает владельцу приводом электромотора.

При посадке за руль транспорт автоматически убирает подножку. Обратное действие происходит после парковки транспортного средства.

Безопасность

В моделях предусмотрено отслеживание местоположения по GPS, возможность удаленной блокировки или включения сирены. Скутеры Ninebot также укомплектованы противоугонной системой. Еще одна особенность новинок – наличие "бортового самописца", который фиксирует всю информацию во время поездки.

Цены

Стоимость базовой модели E80C составляет 685 долларов (ориентировочно 16 100 гривен по курсу по состоянию на 18 декабря).

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Модель E90 производитель оценил в 857 долларов (около 20 100 гривен).

Версия E100 обойдется в 985 долларов (ориентировочно 23 100 гривен).

Старшая модель E125 будет стоить 1 428 долларов (около 33 500 гривен).

И наиболее напичканная модификация E200 обойдется пользователям в 2 429 долларов (ориентировочно 57 100 гривен).

На все транспортные средства распространяется трехлетняя гарантия на аккумуляторы и шестилетняя гарантия на двигатели. На раму скутеров производитель дает пожизненную гарантию. В продажу новинки поступят в начале 2020 года.

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Технологии, Скутер, Электроскутер, Ninebot.
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