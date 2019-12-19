Apple, Google и Amazon объединяются: причина

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14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости технологии:Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance формируют рабочую группу для разработки стандарта для устройств умного дома.

Вчера, 18 декабря, члены Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance о создании рабочей группы, которая планирует разрабатывать и содействовать принятию нового стандарта для улучшения умного дома.

К инициативе Connected Home over IP также присоединятся компании-члены правления Zigbee Alliance, такие как IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ранее Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian.

Проект имеет целью упростить разработку смарт-устройств для производителей и сделать более качественной взаимодействие между различными устройствами для "умного" дома, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими.

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Рабочая группа планирует создать стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Производителей смарт-устройств и разработчиков технологий для "умного" дома приглашают присоединиться к инициативе.

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Все по теме:

Google, Apple, Amazon, Технологии, Техно, Умный дом.
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