Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

"Новогодняя распродажа" на PlayStation Store: скидки до 70%

"Новогодняя распродажа" на PlayStation Store: скидки до 70%
05:30 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com

Новости технологии:PlayStation Store проводит масштабную "Новогоднюю распродажу".

В дополнение к распродаже в Steam и Epic Games Store акцию с играми по низким ценам проводит и PlayStation Store в рамках «Новогодней распродажи».

Что взять

Скидок дождалась обновленная Call of Duty: Modern Warfare, которую в PS Store отдают за 1 319 грн (-34%). Сюжетная кампания игры осталась на уровне прошлых частей, а вот мультиплеерную часть подтянули. Call of Duty стала ближе к тактическим шутерам с реалистичным поведением оружия, отличным звуком и большими картами.

Скидку получила и новенькая Death Stranding, которую теперь можно забрать за 1 499 грн (-21%). Игра получилась на любителя, но критики отмечают, что это одна из самых необычных игр 2019 года. Одни видят в творении Кодзимы симулятор Delivery Club, а другим же наоборот понравилось побывать в роли курьера в постапокалиптическом мире.

Также не стоит пропускать ремейк Resident Evil 2 за 649 грн (-63%). На прошлой неделе Capcom анонсировала обновленную Resident Evil 3, которая выйдет уже в апреле 2020 года. Так что у вас есть возможность ознакомиться с предыдущей игрой серии, чтобы в дальнейшем лучше понимать суть происходящего.

Также стоит взять:

  • Borderlands 3 — 1 199 грн (-40%)
  • The Outer Worlds — 1 349 грн (-25%)
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 1 299 грн (-35%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order — 1 499 грн (-31%)
  • Battlefield V — издание второго года — 949 грн (-52%)
  • Star Wars Battlefront 2 — 499 грн (-37%)

Акция пройдет с 20 декабря 2019 года по 6 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

PlayStation, Игры, Распродажа, Playstation Store.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь