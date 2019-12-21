"Новогодняя распродажа" на PlayStation Store: скидки до 70%

Новости технологии:PlayStation Store проводит масштабную "Новогоднюю распродажу".

В дополнение к распродаже в Steam и Epic Games Store акцию с играми по низким ценам проводит и PlayStation Store в рамках «Новогодней распродажи».

Что взять

Скидок дождалась обновленная Call of Duty: Modern Warfare, которую в PS Store отдают за 1 319 грн (-34%). Сюжетная кампания игры осталась на уровне прошлых частей, а вот мультиплеерную часть подтянули. Call of Duty стала ближе к тактическим шутерам с реалистичным поведением оружия, отличным звуком и большими картами.

Скидку получила и новенькая Death Stranding, которую теперь можно забрать за 1 499 грн (-21%). Игра получилась на любителя, но критики отмечают, что это одна из самых необычных игр 2019 года. Одни видят в творении Кодзимы симулятор Delivery Club, а другим же наоборот понравилось побывать в роли курьера в постапокалиптическом мире.

Также не стоит пропускать ремейк Resident Evil 2 за 649 грн (-63%). На прошлой неделе Capcom анонсировала обновленную Resident Evil 3, которая выйдет уже в апреле 2020 года. Так что у вас есть возможность ознакомиться с предыдущей игрой серии, чтобы в дальнейшем лучше понимать суть происходящего.

Также стоит взять:

Borderlands 3 — 1 199 грн (-40%)

The Outer Worlds — 1 349 грн (-25%)

Sekiro: Shadows Die Twice — 1 299 грн (-35%)

Star Wars Jedi: Fallen Order — 1 499 грн (-31%)

Battlefield V — издание второго года — 949 грн (-52%)

Star Wars Battlefront 2 — 499 грн (-37%)

Акция пройдет с 20 декабря 2019 года по 6 января 2020 года.