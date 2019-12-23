На чипе: ученые создали уникальный искусственный зуб

Новости технологии:Ученые из Орегонского университета создали первый в мире искусственный зуб на чипе, который по всем характеристикам соответствует настоящему.

В большинстве случаев орган на чипе представляет собой образец ткани настоящего органа, закрепленный на предметном стекле и пронизанный микрожидскостными каналами. Через эти каналы пропускаются химические жидкости — например, лекарства или токсины, а исследователи наблюдают за результатом таких манипуляций. Это позволяет проводить опыты на живых органах, не подвергая опасности жизни и здоровье человека или животного, а также ускорить процесс исследований.

Использование настоящих органов в испытаниях имеет ряд ограничений — в первую очередь, такой материал быстро становится непригодным для исследований. Теперь ученые создали искусственный зуб на чипе, который способен выдержать больше манипуляций — и, вероятно, позволит совершить ряд открытий в стоматологии.

Разработка представляет собой небольшой кусочек искусственного дентина, взятый из моляра, зажатый между прозрачными резиновыми стеклами. Каналы, выгравированные на предметных стеклах, позволяют введенным жидкостям протекать через дентин, имитируя процесс, в ходе которого полость в зубе позволяет бактериям проникать внутрь него.

Исследователи отмечают, что технология может быть использована для разработки более эффективных решений по заполнению или профилактике полостей. Кроме того, она позволит сделать стоматологию более индивидуальной — то есть поможет врачам адаптироваться под особенности отдельных пациентов.