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На чипе: ученые создали уникальный искусственный зуб

На чипе: ученые создали уникальный искусственный зуб
17:40 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые из Орегонского университета создали первый в мире искусственный зуб на чипе, который по всем характеристикам соответствует настоящему.

В большинстве случаев орган на чипе представляет собой образец ткани настоящего органа, закрепленный на предметном стекле и пронизанный микрожидскостными каналами. Через эти каналы пропускаются химические жидкости — например, лекарства или токсины, а исследователи наблюдают за результатом таких манипуляций. Это позволяет проводить опыты на живых органах, не подвергая опасности жизни и здоровье человека или животного, а также ускорить процесс исследований.

Использование настоящих органов в испытаниях имеет ряд ограничений — в первую очередь, такой материал быстро становится непригодным для исследований. Теперь ученые создали искусственный зуб на чипе, который способен выдержать больше манипуляций — и, вероятно, позволит совершить ряд открытий в стоматологии.

Разработка представляет собой небольшой кусочек искусственного дентина, взятый из моляра, зажатый между прозрачными резиновыми стеклами. Каналы, выгравированные на предметных стеклах, позволяют введенным жидкостям протекать через дентин, имитируя процесс, в ходе которого полость в зубе позволяет бактериям проникать внутрь него.

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Исследователи отмечают, что технология может быть использована для разработки более эффективных решений по заполнению или профилактике полостей. Кроме того, она позволит сделать стоматологию более индивидуальной — то есть поможет врачам адаптироваться под особенности отдельных пациентов.

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Зубы, Медицина, Технологии, Техно, Искусственный зуб.
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