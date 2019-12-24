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Huawei запустила тестирование Mobile Services

Huawei запустила тестирование Mobile Services
17:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Huawei запустила свою альтернативу сервисам Google.

Huawei Mobile Services — это аналоги сервисов Google, которые стали недоступны Huawei после введения американских санкций. Это утилиты для навигации, оплаты, игры и даже общения, то есть собственная экосистема Huawei.

Запустить аналоги приложений Google планируют до конца года. Их можно будет найти в фирменном магазине Huawei App Gallery (альтернатива Google Play Store).

А пока Huawei ищет пользователей, готовых принять участие в бета-тестировании Huawei Mobile Services. Правда, тестирование проходит пока только в Китае.

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Опробовать предлагают два программных продукта: непосредственно Huawei Mobile Services (HMS) и HMS Core Test. HMS Core Test — это составная часть HMS, которая обеспечивает доступ к мини-приложениям, отвечающим за безопасность, идентификацию, покупки, биометрию.

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Huawei, Технологии, Сервис, Техно, Huawei Mobile Services.
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