Появилась новая технология 3D-печати из шоколада

Новости технологии:Технология сравнительно простая, но требует поддержания сравнительно высокой температуры и точного контроля над ней.

На основе порошка какао сингапурские инженеры получили вязкие "чернила", подходящие для 3D-печати шоколадных десертов при комнатной температуре.

Повара-экспериментаторы уже используют 3D-принтеры для приготовления некоторых оригинальных блюд, в том числе сладких десертов с шоколадом. Однако процесс печати производится экструзией горячего расплава, для чего шоколадную массу необходимо нагреть до 31-36 °C.

Холодная экструзия была бы проще, но такой метод определяется текучими, вязкими свойствами "чернил", и сам по себе шоколад для нее не подходит. Ему требуются добавки, меняющие реологические характеристики, — и найти подходящие сочетания, работающие при комнатной температуре, удалось лишь недавно. Об этом разработчики из Сингапурского технологического университета (SUTD) пишут в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Рахуль Карьяппа (Rahul Karyappa) и Митинао Хасимото (Michinao Hashimoto) использовали доступные в широкой продаже продукты из шоколада, смешивая различные пасты и сиропы с 10-15 процентами порошка какао. По словам авторов, "коктейль" для Ci3DP (Chocolate-based ink 3D-Printing, "3D-печать на основе шоколада") получился густым, как паста: в различных вариантах его динамическая вязкость составила от 100 до 10000 Па*с.

Материал с такими реологическими свойствами уже подходит для холодной экструзии при комнатной температуре. Сингапурские ученые продемонстрировали это, распечатав из него десерты самых сложных форм, в том числе с твердыми и мягкими слоями, а также с жидкой начинкой. Они отмечают, что в будущем подобный подход может найти применение для 3D-печати и других блюд из других ингредиентов, чувствительных к температуре.