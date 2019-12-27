iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

Новости технологии:Известный инсайдер OnLeaks полностью рассекретил дизайн будущей новинки Apple.

В последние дни декабря он опубликовал качественные изображения будущей линейки iPad Pro 2020. Дизайн планшетов многим может показаться очень знакомым. Стали известны характеристики новых iPad Pro и возможная дата выхода гаджетов.

Особенности будущей линейки

Как и предполагалось ранее, главным нововведением iPad Pro 2020, как минимум в плане дизайна, станет тройная камера от iPhone 11 Pro. По традиции, планшет будет доступен в двух версиях: с диагональю дисплея 11" и 12,9".

По данным OnLeaks, размеры 11-дюймового iPad Pro 2020 составят 248x178,6x5,9 мм (7,8 мм с учетом камеры). Иными словами, по габаритам он будет идентичен нынешнему iPad Pro 11". Вероятно, с 13-дюймовой моделью все будет по подобной схеме. Если верить инсайдеру, 11-дюймовая версия получит цельнометаллический корпус, а вот в 13-дюймовой будет стеклянная задняя крышка.

Новая линейка iPadPro 2020:

Характеристики iPad Pro 2020

О характеристиках будущей линейки iPad Pro пока нет никакой достоверной информации. Предполагается, что они получат новый процессор Apple A13X – более мощную модификацию A13 Bionic, установленного в одиннадцатых iPhone.

Дата выхода

Презентация новых планшетов ожидается в марте 2020 года. Тогда же, по слухам, Apple представит наследника iPhone SE.