Скачать
Пятница, 27.12.2019
"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен
18:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Известный инсайдер OnLeaks полностью рассекретил дизайн будущей новинки Apple.

В последние дни декабря он опубликовал качественные изображения будущей линейки iPad Pro 2020. Дизайн планшетов многим может показаться очень знакомым. Стали известны характеристики новых iPad Pro и возможная дата выхода гаджетов.

Особенности будущей линейки

Как и предполагалось ранее, главным нововведением iPad Pro 2020, как минимум в плане дизайна, станет тройная камера от iPhone 11 Pro. По традиции, планшет будет доступен в двух версиях: с диагональю дисплея 11" и 12,9".

По данным OnLeaks, размеры 11-дюймового iPad Pro 2020 составят 248x178,6x5,9 мм (7,8 мм с учетом камеры). Иными словами, по габаритам он будет идентичен нынешнему iPad Pro 11". Вероятно, с 13-дюймовой моделью все будет по подобной схеме. Если верить инсайдеру, 11-дюймовая версия получит цельнометаллический корпус, а вот в 13-дюймовой будет стеклянная задняя крышка.

Новая линейка iPadPro 2020:

Характеристики iPad Pro 2020

О характеристиках будущей линейки iPad Pro пока нет никакой достоверной информации. Предполагается, что они получат новый процессор Apple A13X – более мощную модификацию A13 Bionic, установленного в одиннадцатых iPhone.

Рекордные показатели: акции Apple достигли максимума

Дата выхода

Презентация новых планшетов ожидается в марте 2020 года. Тогда же, по слухам, Apple представит наследника iPhone SE.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Планшет, Технологии, Техно, iPad Pro 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Суд продлил арест &quot;Пумы&quot;
Дело Шеремета: Суд продлил арест "Пумы"
У Порошенко хотят расследования против Трубы
У Порошенко хотят расследования против Трубы
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Противники на Донбассе ранили украинского военного
В образе из &quot;Великого Гэтсби&quot;: Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь