Huawei готовит новые беспроводные наушники

Новости технологии:Nova Buds новые беспроводные наушники от Huawei.

На днях в Сети появились слухи, что суббренд Nova, который принадлежит Huawei, выпустит новый гаджет. Как оказалось, китайцы не готовят очередной смартфон, а планирует представить собственные наушники.

Что известно

По словам источников IT Home, Huawei подала заявку на регистрацию новой торговой марки для мобильных аксессуаров. Судя по документу, поданном в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности, компания готовит наушники Nova Buds.

сли верить источнику, то на рынок попадут беспроводные наушники погружного типа в форм-факторе AirPods. Все же в патенте устройство попало в один класс с гарнитурами виртуальной реальности, колонками, центральными процессорами и прочим. Так что остается только гадать.

Возможно, Huawei придержит информацию о продукте до ближайшей выставки. Так, анонс Nova Buds стоит ждать на CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе или MWC 2020 в Барселоне.