Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 (Фото)

Новости технологии:Вместе с цветным экраном в браслете появились циферблаты на разный вкус, несколько десятков штук (настраиваются через приложение).

Xiaomi чем дальше, тем все больше завоевывает рынок недорогих фитнес-трекеров. Сегодня мы осмотрим новейшую модель такого трекера — Mi Band 4, которая удивила нас как ценой, так и функциями.

Этот водонепроницаемый фитнес-трекер умеет отслеживать сон и тренировки, а зарядки аккумулятора хватает примерно на 20 дней. Кроме того, он умеет отображать текстовые сообщения со смартфона.

Дизайн

Mi Band 4 имеет такую же удлиненную форму, как и его предшественник Mi Band 3. Силиконовый ремешок уже в комплекте с трекером, его легко заменить на другой, варианты цветов стоят 20-40 гривен. Трекер также комплектуется кабелем USB для зарядки.

Модель водонепроницаемая (до 50 метров) и имеет оптический датчик пульса. Его размеры миниатюрные: 45х15 мм, а толщина составляет 14 мм.

Трекер имеет полноцветный сенсорный экран AMOLED диагональю 0,95 дюймов и разрешением 240x120 пикселей. Экран передает четкие цвета и имеет хорошую яркость, его хорошо видно на солнечном свете.

Аккумулятор

Инженеры обещают, что Mi Band 4 хватит 20 дней автономной работы, в зависимости от использования. Стоит помнить, что есть режимы и настройки, которые существенно сокращают срок работы батареи, например, постоянное слежение за пульсом.

Спорт и сон

Трекер отслеживает основные типы физической нагрузки:

тренировка на свежем воздухе,

беговая дорожка,

ходьба,

велосипед,

физические упражнения (тяжелая атлетика и т. п),

бассейн.

Датчик пульса по умолчанию не включается автоматически, следовательно его нужно будет отдельно включить в начале тренировки.

Девайс не имеет встроенного GPS, а координаты для тренировок (привет, Strava) берет с вашего смартфона. Mi Band 4 отслеживает ваш сон в автоматическом режиме. Состояние сна определяется сердечным ритмом владельца.

Оповещение

Кроме трекера, Mi Band 4 работает и как смарт-часы и умеет показывать уведомления со смартфона: звонки, сообщения, оповещения приложений, электронные письма и события календаря.

Цена

Сейчас на модель Mi Band 4 действуют существенные скидки. На старте продаж его можно было кпить за 1299 гривен. При этом сейчас он стоит 799 гривен.

Итоги

Mi Band Xiaomi 4 неидеальный, но очень мощный девайс с хорошим аккумулятором и очень низкой цене. Он имеет качественный сенсорный экран, который можно настроить самостоятельно.