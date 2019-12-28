Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 (Фото)

Смотрите фото (3)
Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 (Фото)
08:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Вместе с цветным экраном в браслете появились циферблаты на разный вкус, несколько десятков штук (настраиваются через приложение).

Xiaomi чем дальше, тем все больше завоевывает рынок недорогих фитнес-трекеров. Сегодня мы осмотрим новейшую модель такого трекера — Mi Band 4, которая удивила нас как ценой, так и функциями.

Этот водонепроницаемый фитнес-трекер умеет отслеживать сон и тренировки, а зарядки аккумулятора хватает примерно на 20 дней. Кроме того, он умеет отображать текстовые сообщения со смартфона.

Дизайн

Mi Band 4 имеет такую же удлиненную форму, как и его предшественник Mi Band 3. Силиконовый ремешок уже в комплекте с трекером, его легко заменить на другой, варианты цветов стоят 20-40 гривен. Трекер также комплектуется кабелем USB для зарядки.

Модель водонепроницаемая (до 50 метров) и имеет оптический датчик пульса. Его размеры миниатюрные: 45х15 мм, а толщина составляет 14 мм.

Трекер имеет полноцветный сенсорный экран AMOLED диагональю 0,95 дюймов и разрешением 240x120 пикселей. Экран передает четкие цвета и имеет хорошую яркость, его хорошо видно на солнечном свете.

Аккумулятор

Инженеры обещают, что Mi Band 4 хватит 20 дней автономной работы, в зависимости от использования. Стоит помнить, что есть режимы и настройки, которые существенно сокращают срок работы батареи, например, постоянное слежение за пульсом.

Спорт и сон

Трекер отслеживает основные типы физической нагрузки:

  • тренировка на свежем воздухе,

  • беговая дорожка,

  • ходьба,

  • велосипед,

  • физические упражнения (тяжелая атлетика и т. п),

  • бассейн.

Датчик пульса по умолчанию не включается автоматически, следовательно его нужно будет отдельно включить в начале тренировки.

Девайс не имеет встроенного GPS, а координаты для тренировок (привет, Strava) берет с вашего смартфона. Mi Band 4 отслеживает ваш сон в автоматическом режиме. Состояние сна определяется сердечным ритмом владельца.

Huawei готовит новые беспроводные наушники

Оповещение

Кроме трекера, Mi Band 4 работает и как смарт-часы и умеет показывать уведомления со смартфона: звонки, сообщения, оповещения приложений, электронные письма и события календаря.

Цена

Сейчас на модель Mi Band 4 действуют существенные скидки. На старте продаж его можно было кпить за 1299 гривен. При этом сейчас он стоит 799 гривен.

Итоги

Mi Band Xiaomi 4 неидеальный, но очень мощный девайс с хорошим аккумулятором и очень низкой цене. Он имеет качественный сенсорный экран, который можно настроить самостоятельно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Фитнес, Технологии, Техно, Фитнес-браслет, Xiaomi Mi Band 4, Фитнес часы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
02 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
03 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
04 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
05 Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь