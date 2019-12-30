Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Сайдик: Я искренне приветствую взаимный обмен пленными
Сайдик: Я искренне приветствую взаимный обмен пленными
В Италии лавина унесла жизнь еще одного лыжника
В Италии лавина унесла жизнь еще одного лыжника
Дэвид Мойес стал новым главным тренером "Вест Хэма"
Дэвид Мойес стал новым главным тренером "Вест Хэма"
Обнаглели до предела: животные, которые выходят за рамки допустимого
Обнаглели до предела: животные, которые выходят за рамки допустимого

Microsoft может ввести платную подписку на Windows 10

Microsoft может ввести платную подписку на Windows 10
05:39 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Компания Microsoft может начать распространять Windows 10 по платной подписке.

В сети появились слухи о том, что Microsoft собирается начать распространение Windows 10 по платной подписке. Система будет включена в состав офисного пакета Microsoft 365.

Что за зверь

Microsoft 365 — это набор веб-сервисов, объединяющий в себе программное обеспечение и услуги Microsoft на основе платформы Microsoft Office. Этот пакет также распространяется обычным пользователям по подписке. Недавно немецкое издание WindowsUnited, ссылаясь на свои источники, пустило слух, что корпорация планирует включить туда и операционную систему Windows 10.

Подробности

О цене и дополнительных условиях пока нет никакой информации, упоминается лишь о неких эксклюзивных функциях. Источник сообщает, что подписаться смогут те пользователи, которые ещё не активировали свою систему. Это значит, что если вы уже работаете с Windows 10, никакой дополнительной оплаты вносить не придётся.

Больше подробностей Microsoft может рассказать весной 2020 года, но к этой информации стоит относится исключительно как к слуху.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, Windows 10, Платная подписка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
02 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
03 Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене
04 Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
05 Зеленский: То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь