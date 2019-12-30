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Умные часы: Xiaomi представила новый девайс

Умные часы: Xiaomi представила новый девайс
20:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi представила новые смарт-часы Watch Color с большой автономностью.

Компания Xiaomi недавно выпустила первые умные часы под собственным брендом. Теперь же она анонсировала очередную модель под названием Xiaomi Watch Color, которые получили действительно хорошую автономность.

Умные часы имеют поддержку разноцветных ремешков, которые, как утверждает компания, подходят для мужчин, женщин и для самых разных случаев, сообщает Gizmochina.

Если верить слухам, то этот гаджет от китайской компании будет иметь такой же набор функций и возможностей как и Huami Amazfit GTR.

Между тем в сети появились живые фотографии смарт-часов Xiaomi Watch Color, которые опубликовал топ-менеджер компании Цюй Хен.

На фотографии видно, что уровень заряда батареи часов составляет 65%, что само по себе не говорит нам ни о чем. Однако, по словам Цюй Хена, до момента, когда была сделана эта фотография, часы уже находился в использовании без зарядки целую неделю.

Конечно, он не уточнил сценарий использования, однако уже сейчас можно предположить, что умные часы Xiaomi Watch Color смогут работать до двух недель без подзарядки.

Часы получили круглый экран с довольно узкой рамкой. По предварительным данным, экран должен иметь диагональ не менее 1,39 дюйма. На правом боку расположены две кнопки управления.

И девайс для маникюра: Xiaomi выпустила новый гаджет

Цена и дата выпуска

Несмотря на то, что компания объявила о скором выпуске часов Xiaomi Watch Color, она еще не раскрыла подробностей, связанных с их характеристиками, вариантами памяти и ценами. Однако, Xiaomi подтвердила, что умные часы будут доступны для покупки в Китае с 3 января.

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Технологии, Умные часы, Смарт-часы, Техно, Xiaomi.
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