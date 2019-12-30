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Понедельник, 30.12.2019
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Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы

Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
22:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Автокомпания подала заявку через свое канадское подразделение на международный патент.

В сентябре канадские ученые из университета Далхаузи опубликовали патент на новую батарею, которую они разработали для Tesla. Это литий-ионный аккумулятор с монокристаллическим катодом и усовершенствованным электролитом, которого должно хватить электромобилю на 1,6 миллиона километров.

Судя по тексту патента, который приводит Electrek, говорится о новой аккумуляторной системе с меньшим количеством действенных электролитных компонентов.

Автокомпания подала заявку через свое канадское подразделение на международный патент, получивший название "Диоксазолоны и нитриловые сульфиты как электролитные добавки для литий-ионных батарей".

Применение

Новую систему можно использовать в различных устройствах для хранения энергии, например, в аккумуляторах для автомобилей или для энергосистем. В частности, эти добавки повышают производительность и срок службы литий-ионных батарей, и снижают общие затраты на производство.

В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров

Новая смесь в растворе электролита может быть использована с никелем-магнием-кобальтом, который обычно используют в производстве электромобилей другие компании. Ранее Tesla применяла этот материал для создания промышленных аккумуляторов, но в автомобильных использовала никель-кобальт-алюминий (NCA). Возможно, новый патент изменит ситуацию.

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Технологии, Tesla, Аккумуляторы, Техно, Аккумуляторы Tesla.
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