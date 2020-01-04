Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10

Компания Huawei уже обновила многие свои смартфоны до EMUI 10, но в основном это флагманы и новые модели. Теперь же пришла очередь более старых смартфонов.
Кто и когда обновится
Итак, это список смартфонов Huawei, которые в 2020 году должны получить EMUI 10 (или ее стабильную версию, если тестирование уже идет).
В первую очередь (до марта) апдейт получат:
Во втором квартале обновят:
Кроме того, смартфоны Y9 2019, Y7 2019, Y6 2019 и Y5 2019 должны получить обновление, хотя прошивка EMUI 10 для них еще не подтверждена.