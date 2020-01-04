Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10

Новости технологии:Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.

Компания Huawei уже обновила многие свои смартфоны до EMUI 10, но в основном это флагманы и новые модели. Теперь же пришла очередь более старых смартфонов.

Кто и когда обновится

Итак, это список смартфонов Huawei, которые в 2020 году должны получить EMUI 10 (или ее стабильную версию, если тестирование уже идет).

В первую очередь (до марта) апдейт получат:

P20

P20 Pro

Mate 10

Mate 10 Pro

P20 Lite

P30 Lite

Mate 10 Lite

Во втором квартале обновят:

P Smart

P Smart +

Enjoy 10S

P Smart Z

Nova 5

Nova 5i Pro

Nova 5Z

Кроме того, смартфоны Y9 2019, Y7 2019, Y6 2019 и Y5 2019 должны получить обновление, хотя прошивка EMUI 10 для них еще не подтверждена.