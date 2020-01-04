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Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10

Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10
06:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.

Компания Huawei уже обновила многие свои смартфоны до EMUI 10, но в основном это флагманы и новые модели. Теперь же пришла очередь более старых смартфонов.

Кто и когда обновится

Итак, это список смартфонов Huawei, которые в 2020 году должны получить EMUI 10 (или ее стабильную версию, если тестирование уже идет).

 В первую очередь (до марта) апдейт получат:

  • P20
  • P20 Pro
  • Mate 10
  • Mate 10 Pro
  • P20 Lite
  • P30 Lite
  • Mate 10 Lite

Во втором квартале обновят:

  • P Smart
  • P Smart +
  • Enjoy 10S
  • P Smart Z
  • Nova 5
  • Nova 5i Pro
  • Nova 5Z

Кроме того, смартфоны Y9 2019, Y7 2019, Y6 2019 и Y5 2019 должны получить обновление, хотя прошивка EMUI 10 для них еще не подтверждена.

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Huawei, Обновление, EMUI 10.
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