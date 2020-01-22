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Компания Xiaomi представила умный велотренажер с огромным экраном

Компания Xiaomi представила умный велотренажер с огромным экраном
08:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: itcrumbs.ru

Новости технологии:Главной особенностью велотренажёра стал большой сенсорный экран диагональю 19,5 дюйма.

Развивая линейку спортивных аксессуаров, на собственном краудфандинговой площадке Youpin Xiaomi представила очередную новинку – велотренажер Smart Bike V1-PLUS. Одной из главных особенностей устройства стал большой 19,5-дюймовый дисплей с функциями личного тренера, повышающего эффективность занятий.

Особенности тренажера

Примечательно, что трансляция на 19,5-дюймовый дисплей Smart Bike V1-PLUS ведется в режиме реального времени, а сеансы проходят три раза в день. По заявлениям производителя, уроки не повторяются, а полный цикл упражнений включает более 3 тысяч видео, которые можно дополнить.

С помощью программы Yesoul пользователь также может контролировать состояние собственного организма во время тренировок.

Характеристики тренажера

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Габариты велотренажера составляют 145х130х53 сантиметра. Особенностью конструкции Smart Bike V1-PLUS стал отказ инженеров от тормозных колодок в пользу магнитной системы торможения, а также использование ременного привода для снижения уровня шума во время занятий.

Цена

Стоимость велотренажера Smart Bike V1-PLUS в черном или белом корпусе составляет 145 долларов, дата начала продаж новинки будет объявлена позже.

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Все по теме:

Технологии, Велотренажер, Техно, Smart Bike, Xiaomi, Компания Xiaomi, Smart Bike V1-PLUS, Велотренажер с огромным экраном.
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