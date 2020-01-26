Motorola Edge+: появилось первое изображение смартфона

Новости технологии:Motorola Edge+ будет с "дырявым" экраном и стилусом.

В сети появилось первое изображение новинки Motorola Edge+.

Что известно

Пресс-рендером поделился инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Смартфон получит широкоформатный дисплей с «подбородком» и отверстием в левом углу для фронтальной камеры. Кроме этого, новинка будет поставляться со стилусом. Последний раз компания выпускала подобное устройство ещё во времена Windows Mobile.

Напомним, Motorola Edge+, по слухам, станет новым флагманским смартфоном Moto. Аппарату приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и модем для сети пятого поколения (5G).

Когда ждать

Информации о дате анонса смартфона пока нет. Скорее всего, новинку покажут в первой половине этого года.