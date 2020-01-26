Samsung Galaxy S20 в новой расцветке

Новости технологии:Новые рендеры Samsung Galaxy S20 в новом цвете.

На днях в сети появились официальные рендеры всех трех моделей нового флагманского семейства Samsung: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Теперь «коллекция» пополнилась изображениями смартфона в новой расцветке.

Еще и розовый

Это Galaxy S20 в нежно-розовом цвете, который называется Cloud Pink.

Таким образом, у флагманов будет как минимум четыре варианта расцветки: серая (Cosmic Grey), черная (Cosmic Black), синяя (Cloud Blue) и розовая (Cloud Pink).

Напомним, презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020, на которой и дебютируют новые модели, пройдет 11 февраля.